101 contradicții în Scriptură

Revenind la Scriptură, distincția pe care am făcut-o între Adevăr și Informație nu este întotdeauna clară. Problema există însă doar pentru aceia care cred în Sola Scriptura, și care nu au absolut nici un criteriu al Adevărului în afară de textul Bibliei. Pentru ei acceptarea ideii că un pasaj al Scripturii ar putea conține o greșeală factuală este un dezastru din care nu se poate reveni. Într-adevăr, în lipsa unui criteriu extra-scriptural, aceasta ar pune sub semnul întrebării întreaga Scriptură. Pe de altă parte, un creștin ortodox poate spune,”Da, persoana care a scris (sau transcris) rezultatul recensământului din 2 Samuel sau 1 Cronici a putut greși, dar știu că Iisus este Fiul Lui Dumnezeu, pentru că Scriptura este adevărată și aceasta este credința Bisericii.”

Ar fi o mare greșeală să ignorăm o astfel de promovare. Dacă am ocoli-o, am dovedi că într-adevăr credința noastră este slabă, că este mai degrabă o superstiție la care ținem și pe care nu o vrem distrusă de instrumentul rațiunii. Trebuie să știm să răspundem la astfel de atacuri, așa cum Apostolul Pavel a știut să răspundă atât iudeilor cât și grecilor.

This entry was posted in Apologetică ortodoxă . Bookmark the permalink