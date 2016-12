Concluzii la o controversă

Hristos și apostolii au făcut semne și minuni. Din vremea lor și până astăzi au fost întotdeauna discuții printre creștini cu privire la actualitatea și amploarea unor daruri spirituale spectaculoase, ca cel al minunilor, al profeției sau al vorbirii în limbi. Printre neo-protestanți circulă două teorii: una dintre ele (cesaționismul) afirmă că aceste daruri nu mai sunt actuale, deoarece ele au fost necesare doar la început, pentru a stabili autoritatea apostolilor. Cealaltă teorie este că darurile, semnele și minunile sunt la fel de intense azi ca și la început. Asistăm la reînvierea acestei controverse, în cazul lui Iosif Țon vs. Paul Negruț. Așa cum am arătat mai sus, în bisericile neo-protestante nu există mecanisme pentru a rezolva problemele de doctrină și practică.

